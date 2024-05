Josef Fritzl kan blive overført til et almindeligt fængsel.

Det har en østrigsk ret tirsdag endeligt stadfæstet.

Sådan skriver Kronen Zeitung.

Den 89-østriger har siden 2009 siddet fængslet for gennem 24 år at have begået utallige overgreb på sin datter, der samtidig var fanget i en kælder.

Han har hidtil siddet indespærret i et fængsel for psykisk syge.

Men på grund af tiltagende sygdom har han gennem længere tid forsøgt at få lov til at komme ud.

Derfor har der været flere høringer i de seneste måneder.

Eksempelvis har hans advokat, Astrid Wagner, fremført, at en fremskreden demens har gjort Josef Fritzl ufarlig.

»Han er ikke længere til fare for samfundet. Han anses ikke længere som en, der er i stand til at udgøre nogen trussel mod sine tidligere ofre eller andre,« har hun sagt.

Beslutningen om at overføre den berygtede overgrebsmand til et almindeligt fængsel kan potentielt bane vej for en betinget løsladelse af 89-årige Fritzl.

Advokaten Astrid Wagner siger, at hun vil ansøge om en sådan løsladelse i løbet af et år.