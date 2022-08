Lyt til artiklen

De havde over 90.000 navne at vælge imellem, de tusindvis af fans, der deltog i onlineafstemningen om et navn til den nye flodhesteunge i Cincinnati Zoo i USA.

De mange navneforslag kom fra alle delstater i USA – og over 60 andre lande. Det skriver The Washington Post.

De ansatte i den zoologiske have fik navnefeltet reduceret til bare to: Fritz og Ferguson.

Det endte med, at flodhesteungen fik navnet Fritz, valgt med 56 procent af stemmerne.

Den »lille« flodhesteunge Frits blev født 3. august i år. Hans mor Bibi holder godt øje med sit afkom. Foto: Cincinnati Zoo & Botanical Garden Vis mere Den »lille« flodhesteunge Frits blev født 3. august i år. Hans mor Bibi holder godt øje med sit afkom. Foto: Cincinnati Zoo & Botanical Garden

»Vi ville have været glade for begge navne, men vi synes virkelig, at Fritz er et passende navn til den lille, nysgerrige fyr,« siger den ansvarlige flodhestepasser, Wendy Rice, i en udtalelse til pressen.

Fritz kom til verden som lillebror til flodhesteungen Fiona. Hun blev født seks uger for tidligt og var ikke i stand til at stå op alene. I dag er hun en glad flodhest og tilsyneladende lykkelig for livet i den zoologiske have.

Egentlig skulle den nye flodhest Fritz slet ikke have været født. For Fionas mor, den 23-årige Bibi, var på piller, der skulle have forhindret, at den blev drægtig (gravid).

Alligevel blev det fastslået, at hun var drægtig, i april i år.

Fritz er kun nogle få uger gammel, men han bonder allerede med sin mor i et privat anlæg hver dag.