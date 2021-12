Kevin Strickland havde næsten givet op efter de mange år i fængsel.

»Jeg troede aldrig, at denne dag ville komme,« sagde han.

Tirsdag blev den 62-årige amerikaner endelig en fri mand. Efter 15.487 dage bag tremmer – mere end 42 år – besluttede en dommer tirsdag, at han skulle løslades med øjeblikkelig virkning. Det skriver BBC.

Samtidig blev han frikendt for det tredobbelte mord, han ellers har afsonet straffen for i mere end fire årtier.

»Under disse unikke omstændigheder er rettens tiltro til Stricklands dom så undermineret, at den ikke længere kan stå ved magt, og dommen må tilsidesættes,« lød det fra dommer James Welsh.

Kun otte personer har nogensinde i USA siddet uretmæssigt fængslet i længere tid end Kevin Strickland.

Og det gjorde han på grund af det, der skete i et hus i Kansay City i april 1978. Her blev to mænd og en kvinde skudt og dræbt, mens den 20-årige Cynthia Douglas overlevede ved at lade, som om hun var død.

Det var senere på grund af hendes vidneudsagn, at Kevin Strickland blev dømt i retten. Der var ingen fysiske beviser, og dengang erklærede han sin uskyld – som han har gjort lige siden.

Som årene gik, skete der dog noget. For vidnet Cynthia Douglas blev overbevist om, at hun havde taget fejl, og hun kontaktede derfor Midwest Innocence Project, der kæmper for at få frikendt personer, der er blevet uretmæssigt blevet dømt for forbrydelser.

Og resultatet blev altså Kevin Stricklands løsladelse i denne uge.

»Vi var sikre på, at enhver dommer ville frikende hr. Strickland, når de kiggede på bevismaterialet, og det var præcis, hvad der skete,« siger den juridiske direktør i Midwest Innocence Project, Tricia Rojo Bushnell.

På grund af en teknikalitet kan Kevin Strickland på trods af den uretmæssigt lange indespærring ikke forvente en erstatning. I staten Missouri kompenserer man således kun personer, der er blevet frikendt på baggrund af dna-beviser og ikke eksempelvis som følge af øjenvidneberetninger.

»Intet vil give ham de næsten 43 år, som han har mistet, igen, og han vender tilbage til en stat, der ikke vil give ham en cent for alle de år, den har stjålet fra ham. Det er ikke retfærdighed,« siger Tricia Rojo Bushnell fra Midwest Innocence Project.

Der er dog økonomisk hjælp på vej til Kevin Strickland. På Gofundme er der i de seneste måneder samlet næsten fem millioner kroner ind til hans nye liv i frihed.