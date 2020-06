Indtil nu er 3000 Taliban-fanger løsladt - heriblandt er der ifølge sikkerhedskilder også bombespecialister.

Flere Taliban-krigere, som er blevet løsladt i Afghanistan efter årelange fængselsophold som led i fredsbestræbelser, truer med at gribe til våben igen og genoptage krigen mod de vestligtstøttede afghanske regeringsstyrker.

- Hvis amerikanerne ikke trækker sig ud af landet, vil vi fortsætte vores hellige krig, siger Mohamed Daud, som blev løsladt fra Bagram-fængslet nord for Kabul for nylig.

- Vi vil ikke længere have udenlandske styrker i vores land, siger det 28-årige medlem af Taliban, da han er på vej til den landsby i Faryab-provinsen, hvor han blev taget til fange af amerikanske styrker for ni år siden.

I henhold til en aftale mellem Taliban og USA fra februar skal de afghanske myndigheder løslade i alt 5000 oprørere, før fredsforhandlinger kan blive indledt.

Indtil nu er 3000 Taliban-fanger løsladt. Heriblandt er der ifølge sikkerhedskilder både bombespecialister og fremmedkrigere fra andre lande.

Taliban har forpligtet sig til at frigive 1000 afghanske regeringssoldater og politifolk, hvoraf 750 nu er sluppet fri.

Før Taliban-krigerne bliver løsladt, skal de skrive under på, at de aldrig vil gribe til våben igen.

Men ifølge en af oprørsgruppens ledere i Pakistan er der ingen tvivl om, at de løsladte krigere vil blive sendt tilbage til fronten i Afghanistan.

- Dette er en hellig krig, som fortsætter, helt til vi kommer frem til en eller anden form for aftale med regeringen i Kabul, siger Taliban-kommandanten til AFP.

Talibans politiske talsmand, Suhail Shaheen, afviser imidlertid, at de frigivne sendes til fronten. Han siger, at Taliban har tilstrækkeligt med både aktive krigere og reservister.

Det er uklart, hvor mange krigere Taliban råder over. Eksperter anslår, at det er et antal mellem 50.000 og 100.000.

Afghanske ledere bryder sig ikke om aftalen, som Trump-administrationen i USA har indgået med oprørsbevægelsen. Der er ikke mindst modstand mod aftalen om fangeløsladelser, som præsident Ashraf Ghani længe nægtede at gå ind på.

- Det er de såkaldte "hjerner" blandt de løsladte, som bekymrer os, siger en sikkerhedskilde til AFP.

Kilden hævder, at løsladte Talibanfanger allerede er aktive i kamp.

Talibans ledelse lægger ikke skjul på, at de ser aftalen med USA som et bevis på, at de er i færd med at gå ud af krigen som sejrherrer.

Præsident Donald Trump har gjort det klart, at USA's længste krig nogensinde går mod en slutning.

/ritzau/AFP