Fra de går op ad trappen til lejligheden, banker på og annoncerer deres tilstedeværelse, til de affyrer skud efter skud efter skud, går der mindre end et minut.

Det fremgår af en video, som politiet selv har offentliggjort i den opsigtsvækkende sag.

Det var i weekenden, at Harris County Sheriff’s Office i den amerikanske delstat Texas delte den omtalte video fra det, man har betegnet som en 'kritisk hændelse'.

En hændelse, hvor en kvinde – den 28-årige Eboni Pouncy – blev skudt og ramt flere gange.

Angiveligt efter hun blev forvekslet med en indbrudstyv. Det skriver ABC News.

Klokken var lidt over to om natten, da betjente fra Harris County Sheriff's Office 3. februar rykkede ud til 90 Uvalde Road, efter man havde modtaget en anmeldelse om et muligt indbrud i en lejlighed på stedet.

Da betjentene kom frem, undersøgte de lejligheden, men fandt ingen ubudne gæster derinde. Det oplyser politiet selv i en pressemeddelelse om sagen.

Før de forlod stedet, tog en beboer i en nabolejlighed kontakt til betjentene og fortalte, at nogen tilsyneladende var brudt ind i en anden lejlighed i nærheden.

»Betjentene gik hen for at undersøge det anmeldte indbrud og så skader på et vindue nær hoveddøren og bemærkede, at glasset var knust, og at persiennerne var trukket op,« lyder det.

De to betjente bankede derefter på hoveddøren og 'meddelte deres tilstedeværelse', som politiet formulerer det.

»Betjentene kunne se ind i lejligheden gennem det knuste vindue. En betjent så en kvinde nærme sig døren med et skydevåben i hånden. De to betjente affyrede deres tjenestevåben og ramte den voksne kvinde,« oplyser Harris County Sheriff’s Office.

Efterfølgende rykkede de to betjente ind i lejligheden, ydede førstehjælp og ringede efter en ambulance.

Kvinden, der er identificeret som Eboni Pouncy, blev fragtet til hospitalet, hvor hun meldes at være i stabil tilstand.

Inde i lejligheden fandt politiet et håndvåben, som menes at være det samme våben, som betjentene havde set kvinden bære.

Dog viste det sig, at kvinden ikke var en indbrudstyv.

Tværtimod var hun lejlighedens beboer.

»Efterforskerne fandt senere ud af, at den sårede kvinde er beboer i lejligheden, og at hun og en anden kvinde havde knust deres eget vindue for at komme ind, fordi de manglede nøglen til lejligheden,« oplyser Harris County Sheriff's Office i pressemeddelelse.

Den ramte kvinde har ifølge ABC News siden hyret den højtprofilerede borgerrettighedsadvokat Ben Crump til at repræsentere hende i sagen.

»Hun blev skudt i benet, skudt i overkroppen, mange steder,« siger Crump til Eyewitness News.

De to betjente, der var involveret i den alvorlige hændelse, er blevet sat på administrativ orlov, mens sagen efterforskes.