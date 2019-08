Som et kort over stjernehimlen lyser orange prikker en mørk baggrund op.

Det ser smukt ud, men billederne viser den uhyggelige virkelighed, der lige nu udspiller sig i Amazonas regnskov.

På nye satellitbilleder frigivet af NASA kan man se alle de brande, der er opstået mellem den 15 og den 19 august i år.

De orange prikker er brande, mens de hvide prikker viser byerne. Skove fremstår mørke på billedet, og det øvrige terræn er gråt.

Billedet fra NASA Earth Observatory viser et kort over brandene i Brasilien. Foto: NASA EARTH OBSERVATORY HANDOUT

Katastrofen i Amazonas får WWF til at advare om, hvor store konsekvenser for både biodiversitet, dyreliv og hele verdens klimasystemer, brandene har.

»Tabet er enestående stort. Rent biologisk er det en katastrofe, for i forvejen er verdens dyre- og planteliv i knæ,« siger Bo Øksnebjerg, der er generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden i Danmark til Ritzau.

Ifølge NASA skyldes brandenes intensitet tørke, høje temperaturer og udryddelsen af skov i området.

Et andet billde fra observatoriet viser brandene i Novo Progresso i den Brasilianske by Para.

Brande i nærheden af den brasilianske delastat Para fra den 19. august. Foto: NASA EARTH OBSERVATORY HANDOUT

NASA har gennem deres overvågning slået fast, at brandene i år er de værste siden 2010.

Den Brasilianske regering er under kritik for ikke at have gjort nok for at forhindre brandene, men regeringen har meldt ud, at de mener, det er NGO'er, som med vilje har påsat brandene for at skabe opmærksomhed omkring deres sag.

På billedet fra Bolivia fra den 22. august kan brandene ses som klare røde pletter.