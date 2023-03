Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I 1983 blev amerikanske Maurice Hastings fængslet på livstid.

Dømt for at have voldtaget og dræbt 30-årige Roberta Wydermyer på bestialsk vis.

Men her – næsten 40 år senere – har Maurice Hastings nu fået rettens ord for, at han ikke begik forbrydelsen.

AP skriver nemlig, at Maurice Hastings i onsdags i retten er blevet frifundet for mordet i 1983.

Han blev i oktober 2022 løsladt fra fængslet, men har altså siden afventet, at retten i Los Angeles skulle behandle sagen.

Og det er så sket nu.

Ny dna-teknologi har nemlig slået fast, at det var en anden mand, som dræbte Roberta Wydermyer med et enkelt skud og smed liget i hendes egen bils bagagerum efter at have misbrugt hende seksuelt.

Han var også skyldig i to andre mordforsøg, som Maurice Hastings blev dømt for i sin tid.

Maurice Hastings sagde i forbindelse med sin frifindelse:

»Det her betyder meget. Jeg er taknemmelig over rettens vurdering og alle undskyldningerne – alt har været godt i dag. Jeg er klar til at komme videre nu.«