Matt LeBlanc, der spiller Joey i den populære serie 'Friends', fortæller nu om noget af det mest ulækre, han oplevede under indspilningerne til serien.

Matt LeBlanc havde sine største skuespiller-dage under optagelserne til Friends i 90’erne. Mange ting har den nu 50-årige skuespiller oplevet i den forbindelse, men der er særligt et minde, han husker.

Det skriver News.com.au.

Mindet er fra optagelserne til thanksgiving-episoden: 'The one Where Ross Got High' i sæson seks.

Her blander Rachel en engelsk trifle sammen med en tærte.

»Først er der et lag med kiks, så er der et lag med syltetøj, så et lag med creme, som jeg selv har lavet, hindbær, mere kiks, og så kommer der oksekød med ærter og løg,« fortæller Rachel til Ross og Joey, mens de to mænd sidder og leger, at de nyder det 'gastronomiske mesterværk' for at undgå at gøre Rachel ked af det.

Udadtil ser det ulækkert ud at spise 'tærten', men i virkeligheden var det slet ikke så ulækkert, for produktionen havde lavet 'tærten' af flødeskum og bananer, men det vidste seerne selvfølgelig ikke.

Det ulækre kom til gengæld helt uventet og ikke som en del af planen, fortæller Matt LeBlanc, da han besøger The Graham Norton Show.

»Der var for meget på hans tallerken (på Ross’ tallerken red.), så han kunne ikke spise det hele, og jeg besluttede at tage noget af hans, efter optagelsen var afsluttet. Han bryder sig åbenbart ikke så meget om det, så da vi ikke filmede mere, spyttede han flødeskummet og bananerne tilbage ud på tallerkenen. Det ser jeg ikke, han gør, men spiser så alt det, han har haft i munden,« siger Matt Leblanc.

Det var først længe efter, da produktionen for sjov ville se fraklip af sæsonen, at Matt Leblanc lagde mærke til, at han spiste den ulækre blanding, som Ross (David Schwimmer) havde haft i munden.

The Graham Norton Show postede klippet af Matt LeBlanc på YouTube, hvor det tirsdag morgen har fået mere end 500.000 visninger: