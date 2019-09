En amerikansk mand er død i Tanzania efter en drukneulykke.

Steven Weber afgik ved døden efter, at han havde friet til sin kæreste, Kenesha Antoine, under vandet.

Parret boede i en træhytte, der havde en nedsunken struktur, så de kunne se ud under vandet.

Billeder har vist Weber, der svømmer op til et vindue under vandet, hvor han viser et stykke papir, hvor han spørger, om Antoine vil gifte sig med ham.

Kenesha Antoine lagde efterfølgende et billede på Facebook, hvor hun skriver 'Yes'. Det skriver Sky News.

Hun måtte dog efterfølgende komme med en opdatering, hvor hun fortalte, at Weber var død, fordi han aldrig kom op til overfladen igen.

Antoine optog hele episoden, og man ser Weber trække en forlovelsesring ud af lommen, inden han svømmer ud af syne.

Parret var på ferie i Tanzania, fordi det var en oplevelse, som de skulle nå i deres liv - ferien var på deres 'bucket list'.

Kenesha Antoine skriver på Facebook, at Weber aldrig hørte hendes svar.

Sky News skriver, at svaret var en million gange ja.

The US Department of State fortalte i første omgang kun, at en amerikansk turist var død, men ingenting om årsagen.

Steven Weber var fra Baton Rouge i Louisiana, der ligger i USA.