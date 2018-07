Nye billeder, som du kan se herunder i artiklen, viser en af de reddede drenge fra det indespærrede thailandske fodboldhold blive kørt væk på en båre og ud til en ambulance.

I baggrunden her kan man ane redningsfolk bære en båre ud. Herpå ligger en af de drenge, som få øjeblikke forinden er blevet reddet fra Tham Luang grotternes fangeskab.

Søndag blev fire drenge fra det børnefodboldhold, som blev indespærret i Tham Luangs naturlige grottesystem, reddet ud ved en heltemodig aktion.

Holdet blev fanget i grotterne for to uger siden, da et voldsomt regnskyl overraskede dem og oversvømmede grotterne.

Skjult bag disse redningsarbejdere og militærfolk ligger en af de fodbolddrenge, som søndag blev reddet ud af Tham Luang grotterne. Han blev straks kørt til sygehuset. Foto: HANDOUT

Nu forsøger thailandske myndigheder og udenlandske dykkere at redde dem ud fra deres mareridtsagtige fangeskab.

En kvinde viser en collage med billeder af de indespærrede drenge. Familierne holder blandt andet modet oppe ved at lave mad til redningsfolkene på stedet. Foto: SOE ZEYA TUN

Der er stadig otte drenge tilbage inde i grotten. Redningsaktionerne forventes genoptaget i løbet af mandagen. Det vil ske, når der er anbragt nye iltflasker langs ruten, som dykkerne kan anvende, når de skal redde drengene ud.

Danske Ivan Karadzic på stedet Tham Luang grrottesystemet, hvor han arbejder som frivillig med at redde de 12 drenge og deres træner ud i friheden. Foto: STAFF

Ifølge den danske dykkerinstruktør Ivan Karadsic, som arbejder på stedet som frivillig, så får drengene noget beroligende inden de skal tage turen ud gennem grotten.

På den måde undgår man, at drengene panikker på vej gennem grotterne.

Læger og sygeplejersker stod klar til at modtage drengene, så snart de ankom med ambulancen. Foto: CHAICHAN CHAIMUN
Tilskuere jubler og filmer, da en ambulance med nogle af de nu reddede drenge kører til nærmeste hospital, hvor læger og sygeplejersker stod klar. Foto: YE AUNG THU

