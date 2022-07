Lyt til artiklen

Onsdag skrev B.T. om kendishvalrossen Freya, der skaber kaotiske tilstande i Oslo.

Men også i Finland har man for nylig haft besøg af en hvalros. Og dens skæbne giver ikke de bedste forudsigelser for det eksotiske havpattedyr i Norge.

Det var en kæmpe overraskelse for finnerne, da hvalrossen ved navn Stena blev set på en sandstrand ved byen Haminan i Finland i midten af juli, skriver det finske medie Ilta Sanomat.

Men nu, få dage senere, er hvalrossen død. Årsagen er fundet: Sult.

Det viser en obduktion, som Fødevarestyrelsen i Finland har lavet torsdag eftermiddag.

»Der er intet i fundene, der tyder på smitsomme dyresygdomme. Hovedårsagen til døden er sult. Maven var tom. Jeg anser den endelige dødsårsag for ret sandsynligt, at hvalrossen ikke har fundet føde,« det siger forskningsprofessor Antti Oksanen til Ilta Sanomat.

Professoren forklarer, at dødsårsagen blev fastlagt ud fra både de indre organers tilstand og fedtlaget. Han fortæller, at hvalrossen vejede under 600 kilo, og at fedtlaget var næsten ikke-eksisterende.

Ifølge mediet vejer en fuldvoksen hunhvalros normalt omkring tusind kilo. Hanhvalrosser kan veje op til 1.500 kilo. Hos en sund hvalros udgør fedt en tredjedel af vægten.

Pattedyret har normalt brug for mellem 5.000 og 6.000 muslinger til sin daglige kost.

Hvalrosser, der lever i det arktiske hav og de nordlige dele af Atlanterhavet og Stillehavet, spiser også for eksempel krabber, rejer og småfisk. Og det er svært for hvalrossen at finde passende føde i Østersøen.

Freya i Oslo er af eksperter vurderet til at veje 600 kilo. Ifølge norske medier, blandt andre NRK, er fagfolk og myndigheder dog mest bekymrede for, hvad der kan ske, hvis tilskuere kommer for tæt på hvalrossen.

Hvalrossen Freya. Foto: Trond Reidar Teigen/NTB/Ritzau Scanpix

Derfor opfordres folk til at holde mindst ti meters afstand til det vilde dyr.

'Nærgående folk kan fremprovokere flugtsitiuationer, der kan skabe farlige situationer for Freya og omgivelserne. Det kan også føre til situationer, hvor dyret bliver vurderet til at udgøre en fare for mennesker. Dette kan betyde, at Freya skal aflives, hvilket vi må undgå,' skriver den norske Bymiljøsstyrelse på Facebook.