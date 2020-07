Aktivisten Nathan Law oplyser, at han har forladt Hongkong og vil fortsætte demokratikampen internationalt.

Nathan Law, som er en af Hongkongs mest fremtrædende unge demokratiaktivister, har forladt Hongkong.

Det oplyser han torsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Jeg har allerede forladt Hongkong og fortsætter kampen internationalt, siger han ifølge AFP i en kort besked til engelske journalister.

Han afviser at fortælle, hvilket land han er flygtet til.

Nathan Law har forladt Hongkong, kort tid efter at Hongkongs nye sikkerhedslov er trådt i kraft.

Loven er skrevet og indført af Kinas kommunistparti i Beijing.

Den nye lov tilsiger blandt andet, at oprør eller forsøg på løsrivelse kan give fængsel på op til livstid i Hongkong.

Oppositionen har kritiseret den manglende åbenhed omkring den nye og omfattende lov. Kina mener, at loven er nødvendig for at håndtere forsøg på løsrivelse, oprør, undergravende virksomhed og terror.

Loven er blevet indført som modsvar fra Kina på de mange prodemokratiske protester, der fandt sted i Hongkongs gader sidste år med voldelige sammenstød til følge.

Nathan Law var medlem af det prodemokratiske parti Demosisto. Det nedlagde sig selv i forbindelse med den nye lov.

/ritzau/