I 1999 kom den norske forfatter og astrofysiker Eirik Newth med en række forudsigelser for fremtiden i den populærvidenskabelige bog 'Fremtiden'.

Den i dag 55-årige Newth ser tilbage på sine forudsigelser, hvor han havde nogle fuldtræffere.

Ifølge norske side3.no forudså han eksempelvis, at fladskærme ville blive en del af hverdagen i folks hjem.

'Længe før 2020 har de fleste fladskærms-tv, som får stuer til at minde om biografsale. Der bliver langt flere kanaler. Internet og tv vil smelte sammen,' skrev han blandt andet.

Newth forudså også, at videoudlejningsbutikker ville uddø.

'I stedet for at tage i den lokale videobutik og leje en film vil du i fremtiden kunne bestille film via internettet, som så sendes direkte til den store fladskærm på væggen.'

Ifølge norsk ComputerWorld blev fladskærme først for alvor allemandseje i Norge i 2005.

Streamingtjenesten Netflix kom til verden i 2012. Herefter har en række andre streamingtjenester forsøgt at vinde forbrugernes gunst.

På et andet teknologisk punkt ramte han også helt plet. Newth var overbevist om, at den såkaldte informationsmaskine ville blive et hit. Her ville man senest i 2050 kunne se fjernsyn, se video, høre musik og se på billeder.

Man vil også kunne få adgang til tekstbehandlingsprogrammer, afspille musik og spille spil på nettet. Derudover ville man også kunne kombinere den med satellittelefonen, så man også ville være i stand til at kommunikere med alle.

'I første omgang vil IM'en være meget dyr og forbeholdt mennesker i det rige nord. Men efterhånden bliver den en uundværlig del af livet for mennesker, sådan som fjernsynet er for de fleste på jorden i dag.'

Man kan jo vælge at tolke hans IM som en moderne smartphone.

Newth var også skeptisk over for køretøjer, der er drevet af fossile brændstoffer.

'Få spådomme om fremtiden er mere sikker end denne. Benzinbilen vil forsvinde,' skrev han blandt andet.

Han lagde dog vægt på, at det formentlig ikke var noget, som ville ske lige med det samme, da alternativerne ikke var gode nok. Newth troede, at hybridbiler og brintdrevne biler ville være løsningen.

Som de fleste ved, så har el-bilen endnu ikke for alvor slået igennem, og vi kører stadig i biler, der kører på fossile brændstoffer. Men de store bilproducenter satser mere og mere på grønnere alternativer.

Han har skrevet mere om sine mange forudsigelser på sin egen blog.