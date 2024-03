En række parlamentarikere udvandrede i protest onsdag, efter at sædvanen ved en afstemning blev ændret.

Der opstod onsdag kaos i Underhuset i det britiske parlament i forbindelse med en afstemning om krigen i Gaza.

En række parlamentarikere udvandrede i protest, efter at der var blevet fremsat beskyldninger om, at parlamentsformand Lindsay Hoyle ville tage særlige hensyn til et forslag fra Labour.

Parlamentsformanden brød med sædvanen, da han gav grønt lys til, at de folkevalgte skulle stemme om to forslag, som hjalp hans gamle parti Labour med at undgå interne splittelser om holdningen til Gaza-krigen.

Det skotske nationalistparti, SNP, er det tredjestørste parti i Underhuset. Derfor har de ret til tre dage, hvor de vælger emnet for debat.

I den her forbindelse havde de fremsat et forslag, der opfordrede til øjeblikkelig våbenhvile i Gaza.

Det lagde pres på Labour, skriver BBC. For partitoppen har forsøgt at undgå den eksplicitte brug af en sådan formulering.

Labour havde derfor fremsat et alternativt ændringsforslag. Det samme havde regeringen.

Mens regeringen søgte en "øjeblikkelig humanitær pause", havde Labour omhyggeligt udformet et alternativt forslag, som støtter en våbenhvile men i et andet sprog end SNP's.

Over 100 Labour-parlamentsmedlemmer ventedes at stemme for SNP-forslaget og dermed mod deres leder, Keir Starmer. Det skriver The Guardian.

Men Lindsay Hoyle besluttede, at medlemmerne først skulle stemme om Labours ændringsforslag, før de gik videre til afstemninger om det oprindelige forslag fra SNP og til regeringens ændringsforslag.

Labours forslag gik igennem. Regeringen trak sit.

Det udløste store protester. De konservative og det skotske nationalistparti, SNP, forlod salen.

Derefter beklagede Hoyle sin beslutning.

Han havde tilladt begge ændringsforslag, forklarede han, fordi der var trusler mod flere parlamentsmedlemmers sikkerhed.

Han mente, at de skulle have flere muligheder at stemme imellem.

Britiske medier beskriver torsdag, hvordan tilliden til parlamentsformanden, som normalt anses for at være en upartisk mægler, smuldrer. Hoyle beskyldes for at bukke under for pres fra sit gamle parti.

Medlemmer af parlamentet kan ikke på formel vis afsætte formanden.

Men det er alvorligt for hans position, når SNP, det tredjestørste parti, trækker støtten til ham, skriver BBC.

Over 55 konservative medlemmer havde tilsluttet sig SNP's protest ved at underskrive et mistillidsvotum før torsdag middag.

Premierminister Rishi Sunak siger torsdag eftermiddag til BBC, at Hoyles beslutning er "meget bekymrende". Men Sunak opfordrer ham ikke til at træde tilbage fra posten som formand.

BBC skriver, at Lindsay Hoyle nu holder møder med højtstående parlamentsmedlemmer for at "diskutere de videre skridt".

