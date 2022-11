Lyt til artiklen

Hun anses for at være en af Nordkoreas mest indflydelsesrige politiske figurer, og hun er vurderet til at være landets 'de facto second in command' – efter hendes bror, den nordkoreanske leder Kim Jong-un.

Nu kommer hun med en række fornærmelser og trusler, som er rettet mod både nabolandet og mod USA.

Det skriver flere internationale medier, herunder Reuters og ABC News.

»Hvis de tror, at de kan undslippe fra den nuværende farlige situation gennem 'sanktioner', må de virkelig være idioter, da de ikke ved, hvordan de skal leve i fred og komfort,« lyder det blandt andet i udtalelse fra søsteren, Kim Yo-jong, med henvisning til nabolandet Sydkorea.

Udtalelsen følger i kølvandet på en melding fra Sydkorea om, at man overvejer yderligere sanktioner mod landet mod nord som følge af dets seneste missilopsendelser og testaffyringer.

Ifølge Reuters har Nordkorea gennemført et hidtil uset antal ballistiske missilaffyringer i år, og i flere måneder har Washington hævdet, at Nordkorea til enhver tid kan udføre en atombombetest – hvilket vil være den første af sin art siden 2017.

I udtalelsen kommer Kim Yo-jong – der er rådgiver for sin bror og sidder med i landets øverste regeringsorgan – også med en advarsel:

»Jeg undrer mig over, hvilke 'sanktioner' den sydkoreanske gruppe, der ikke er andet end en løbende, vild hund, der gnaver på en knogle, som man har fået af USA, uforskammet pålægger Nordkorea,« siger hun og tilføjer:

»Vi advarer de uforskammede og dumme endnu en gang om, at de desperate sanktioner og presset fra USA og dets sydkoreanske soldater mod (Nordkorea) vil tilføje brændstof til sidstnævntes fjendtlighed og vrede, og det vil tjene som en løkke for dem.«

Der er ifølge ABC News langt fra første gang, at Kim Yo-jong fremsætter den form for fornærmelser mod Sydkorea.

Sydkorea er efterfølgende kommet med et modsvar, hvori man blandt andet kritiserer Kim Yo-jongs sprogbrug:

»Det er meget forkasteligt af hende at fordømme vores statsoverhoved med grove, uværdige ord og ikke vise nogen grundlæggende former for etikette,« lyder det.

I en erklæring oplyser Seouls foreningsministerium, at man på det kraftigste fordømmer det, man betegner som Kim Yo-jongs 'urene forsøg på at tilskynde til anti-regeringskampe og til at ryste vores system'.