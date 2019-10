Senator Elizabeth Warren måtte forsvare en lang række politiske forslag under demokratisk valgdebat.

Det var alle mod senator Elizabeth Warren, da Demokraterne natten til onsdag dansk tid afholdt endnu en valgdebat.

Den 70-årige senator fra delstaten Massachusetts, der i flere vægtede gennemsnit af meningsmålingerne er i front i kapløbet om at blive Demokraternes præsidentkandidat i 2020, måtte parere angreb fra stort set alle sider på scenen.

Debatten blev afholdt i byen Westerville i delstaten Ohio og blev livetransmitteret på tv-kanalen CNN.

På alt lige fra sundhedspolitik og skattepolitik til retsvæsenet blev den venstreorienterede politikers reformforslag kritiseret som værende "urealistiske" og "umulige at gennemføre".

Det var blandt andet Pete Buttigieg, der er borgmester i South Bend i delstaten Indiana, der førte an.

Han anklagede Warren for sin plan om et skandinavisk-inspireret sundhedssystem, der "vil føre til skattestigninger for middelklassen".

Warren skød dog hurtigt tilbage.

- Min plan vil samlet set sænke udgifterne for hårdtarbejdende amerikanere. Vi kan ikke længere opretholde et system, hvor forsikringsselskabernes grådighed tvinger folk ud i økonomisk fallit, sagde hun.

Senator Amy Klobuchar fra delstaten Minnesota angreb Warren for at love vælgerne guld og grønne skove.

- Forskellen mellem en plan og et luftkastel er, at du rent faktisk kan gennemføre en plan, sagde den 59-årige senator.

I valgkampen har Elizabeth Warren brugt sloganet "Jeg har en plan, der kan løse det" med henvisning til de mange politiske forslag, hun har fremlagt hidtil.

De mange angreb gjorde dog, at Warren fik megen tid til at svare tilbage. Ifølge avisen New York Times var Elizabeth Warren den kandidat i debatten, der fik klart mest taletid.

Tidligere vicepræsident Joe Biden, der længe har været anset som altoverskyggende spidskandidat, måtte under debatten svare på spørgsmål om sin søn, Hunter, og om den verserende Ukraine-sag.

Sagen begyndte, da det kom frem, at Trump i et opkald havde forsøgt at presse Ukraines præsident til at finde snavs på Biden-familien.

- Min søn gjorde ikke noget forkert. Jeg har ikke gjort noget forkert, lød det fra Joe Biden under debatten.

Hunter Biden fik et højt betalt job i et ukrainsk energikonsortium, i samme periode som Joe Biden som vicepræsident var ansvarlig for energipolitiske forhandlinger med Ukraine.

Samtlige kandidater på scenen udtrykte støtte til den rigsretsproces, der er blevet påbegyndt i Repræsentanternes Hus mod præsident Trump på baggrund af Ukraine-sagen.

