Fire krydsermissiler er blevet skudt mod ukrainsk militær infrastruktur, hævder Ruslands forsvarsministerium.

En fregat fra den russiske sortehavsflåde har natten til onsdag angrebet ukrainsk militær infrastruktur med fire krydsermissiler.

Sådan lyder det tidligt onsdag morgen fra det russiske forsvarsministerium på beskedtjenesten Telegram.

- Besætningen på fregatten fra sortehavsflåden modtog en ordre om hurtigst muligt at angribe fjendtlig militær infrastruktur med krydsermissilerne Kalibr, lyder det.

Ifølge ministeriet blev de planlagte mål ramt. Det har ikke været muligt at bekræfte påstanden.

Ukraine har ikke umiddelbart meldt noget ud om, at landets militære infrastruktur skulle være blevet angrebet.

Sent tirsdag lød det fra den ukrainske flåde, at den russiske flåde i løbet af aftenen havde sent to ubåde med otte Kalibr-krydsermissiler om bord på mission i Sortehavet.

- Trusselsniveauet for missilangreb er højt, lød det på Telegram.

Sortehavet er blevet en afgørende slagmark i den 21 måneder gamle krig, der begyndte med Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022.

Ukraine angriber i stigende grad russiske militære mål i området med både vanddroner og almindelige droner.

Blandt andet er det lykkedes Ukraine at beskadige skibe og skibsværfter i havnebyen Sevastopol på halvøen Krim, som Rusland har annekteret siden 2014.

Rusland bruger sin flåde i Sortehavet til at iværksætte langdistanceangreb på Ukraine.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, har udtalt, at landets evne til at angribe krigsskibe og russisk overvågning i Sortehavet har indskrænket den indtrængende fjendes muligheder for at føre krig.

Desuden har det russiske luftforsvar onsdag afværget droneangreb mod hovedstaden Moskva, skriver det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

/ritzau/Reuters