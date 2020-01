En våbenembargo og en sikring af, at militær støtte til krigens parter i Libyen skal ophøre, enes 16 lande om.

Deltagerne på et internationalt fredsmøde for Libyen, der søndag er afholdt i Berlin, har forpligtet sig til at styrke en våbenembargo.

Samtidig skal de sikre, at den militære støtte udefra til krigens parter i Libyen ophører.

Det fremgår af en sluterklæring fra mødet.

Fredsmødet i Berlin har haft deltagelse af FN, europæiske ledere, den russiske og tyrkiske præsident - Vladimir Putin og Recep Tayyip Erdogan - USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, og aktørerne i den libyske konflikt. I alt har 16 lande deltaget.

Parterne mener, at man internationalt skal anstrenge sig for at styrke overvågningen af en våbenembargo.

De tyske værter og FN har arbejdet hårdt for at trække den militære oprørsleder Khalifa Haftar tilbage på det diplomatiske spor, efter der i løbet af dagen opstod en alvorlig uenighed mellem ham og den FN-anerkendte premierminister Fayez al-Serraj.

Den libysk tv-station Alahrar oplyste, at Serraj og hans delegation nægtede at mødes med Haftar i Berlin.

Haftar har ført an i en offensiv mod regeringen i hovedstaden Tripoli. Den har stået på i langt over et halvt år.

Haftar har sin base i Benghazi i det østlige Libyen. Han støttes af russiske lejesoldater, mens Tyrkiet har sendt soldater til støtte for regeringen i Tripoli.

/ritzau/dpa