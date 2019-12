Statsministeren støtter Boris Johnsons idé om en hurtig forhandling om forholdet til EU.

Brexit venter lige om hjørnet, vurderer statsminister Mette Frederiksen (S) efter resultatet af det britiske valg torsdag.

Statsministeren hæfter sig især ved det solide mandat, som den britiske premierminister, Boris Johnson, har fået. Og hun støtter hans plan om hurtigt derefter at få en aftale om det fremtidige forhold til EU på plads.

- Der er så mange ting, der skal på plads. Men ting bliver ikke nødvendigvis bedre af, at man bruger tre-fire år på det, siger Frederiksen.

Før en sådan forhandling kan indledes, skal briterne formelt være ude af EU. Og det sker snart, vurderer statsministeren.

- Jeg tror, at vi ser brexit om ganske kort tid, og så synes jeg, at Johnsons idé om, at vi tager en relativt kort forhandlingsperiode derefter for at få det hele på plads, faktisk er den rigtige måde at gøre det på.

Hun kalder det "ærgerligt for Europa og for briterne", at de forlader EU. Men eftersom det er beslutningen, så "kan vi lige så godt få det effektueret".

/ritzau/