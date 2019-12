Klimaneutralitet er en politisk beslutning. EU-lande skal ikke have noget for at støtte, siger statsminister.

Tre østeuropæiske lande har stillet krav for at støtte et stort EU-mål om klimaneutralitet i 2050.

Men man skal "ikke have noget for at gøre det rigtige", lyder det fra statsminister Mette Frederiksen (S), da hun torsdag ankommer til et topmøde i Bruxelles.

- Det at ville noget for klimaet, og det at ville have høje ambitioner for klimaet, det skal man ikke have noget for. Det er et politisk valg, vi skal træffe i dag, siger Mette Frederiksen.

Det er Ungarn, Tjekkiet og Polen, som før mødet klart har tilkendegivet, at de ikke umiddelbart kan støtte målet, da det ifølge deres beregninger bliver en dyr omgang.

De tre lande kræver flere penge til at betale omkostningerne ved omstillingen. Ungarn frygter en stor regning på blandt andet energi.

Den ungarske premierminister, Viktor Orbán, siger ved sin ankomst, at Ungarn er parat til at støtte 2050-målet - mod at landet får "økonomiske garantier".

- Vi kan ikke tillade, at bureaukrater i Bruxelles får fattige mennesker og lande til at betale regningen for bekæmpelsen af klimaforandringerne. Vi skal have klare økonomiske garantier, og det vil vi forhandle, siger Orbán.

Statsministeren fastholder, at man naturligvis i EU - som i Danmark - skal afsætte penge på budgettet til klima.

Hun er imidlertid ikke parat til at love nogen noget før topmødet.

- Vi skal selvfølgelig have forhandlet en tekst på plads. Men man skal jo ikke have noget for at gøre det rigtige, siger Frederiksen.

Et meget konkret problem, som Tjekkiet har påpeget, er atomkraft.

Tjekkerne kræver, at atomkraft bliver betragtet som en ren energikilde. Ellers vil det ikke være muligt for landet at nå i mål med klimaløfterne, har premierminister Andrej Babis sagt.

/ritzau/