En fredelig protestmarch nytårsdag blev standset, da politi anvendte tåregas mod deltagerne.

En fredelig march nytårsdag i Hongkong med titusindvis af deltagere udviklede sig til kaotiske gadekampe, da politistyrker brugte tåregas mod folkemængden.

Nogle af deltagerne i marchen svarede igen med flere benzinbomber, og mange af marchens deltagere - deriblandt familier - blev uventet trukket ind i voldelige gadekampe.

I Wanchai-bardistriktet smadrede sortklædte demonstranter, hvoraf nogle var maskerede, kontantautomater.

- Det er svært at ønske godt nytår, fordi indbyggerne i Hongkong har det ikke godt, siger en demonstrant ved navn Tung, som gik med i den store march sammen med sin toårige søn, sin mor og sin niece.

Demonstranterne kræver, at styret i Hongkong indfører fuldt demokrati og giver amnesti til mere end 6500 anholdte.

Ud over tilbagetrækningen af lovforslaget forlanger de, at områdets politiske leder, Carrie Lam, træder tilbage. Derudover skal politivold undersøges, fængslede demonstranter skal løslades, og befolkningen skal have større demokratisk frihed.

Nytårsaften kom det også til gadekampe. Blot få minutter inde i 2020 affyrede politiet tåregas i det centrale Mong Kok-distrikt, hvor en lille gruppe demonstranter havde samlet sig.

Kort forinden havde politiet også benyttet sig af vandkanoner i distriktet. Hongkong har i 2019 oplevet regionens største protester, siden den tidligere britiske koloni blev overdraget til Kina i 1997.

Demonstrationerne i Hongkong begyndte oprindeligt i juni som følge af et kontroversielt lovforslag. Forslaget ville gøre det muligt at udlevere borgere fra Hongkong til retsforfølgelse i Kina. Det er siden blevet droppet.

Hongkong hører under Kina som en særlig selvstyrende region, der har delvist selvstyre under devisen "ét land - to systemer".

Kinas præsident, Xi Jinping, beskylder USA for at blande sig i Kinas interne anliggender. Det gjorde han igen fredag i en telefonsamtale med sin amerikanske kollega, Donald Trump.

Ifølge nyhedsbureauet Xinhua sagde Xi til Trump, at Kina er dybt bekymret over "de negative ord og handlinger" fra amerikansk side i forhold til Taiwan, Hongkong, Tibet og Xinjiang-provinsen.

/ritzau/AFP