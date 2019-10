»Det var virkelig mærkeligt at spise en burger bag et sikkerhedshegn, mens folk løb og sloges ude foran.«

Torsdag aften begyndte ellers så fredeligt for 25-årige Christian Jeppesen.

Omkring klokken 18.00 mødtes han med en håndfuld af sine studiekammerater fra jurastudiet i Barcelona og gik hen mod den store demonstration i byens gader.

15.000 til 20.000 mennesker var samlet tæt på Plaça de Catalunya, og stemningen var intet mindre end fantastisk.

Der blev sunget fællessange, folk jublede, og rundt omkring på pladsen stod små grupperinger og spillede fodbold.

Men uden mad og drikke duer helten ikke, så da klokken nærmer sig 22.00, finder Christian og studiekammeraterne et sted at spise en burger et par sidegader væk, hvor de kan sidde ude og nyde de lune sydeuropæiske efterårsgrader.

Og her skal den fredelige stemning hurtigt vende.

For den 25-årige dansker når dårligt at sætte tænderne i burgeren, før en masse mennesker kommer løbende ude foran restauranten.

»De råber 'fascister, fascister, fascister',« fortæller Christian dagen derpå, da B.T. møder ham i Barcelona, der den seneste uge har været ramt af voldsomme demonstrationer og optøjer efter en række fængselsdomme til tidligere separatistledere i mandags.

Stemningen i sidegaden ændrer sig hurtigt til at blive »nervøs og anspændt«, og pludselig åbner restaurantdøren sig bag de studerende.

Ud kommer et par af restaurantens tjenere, der hjælpes ad med at få en gruppe gæster ud, og hurtigt kommer tjenere fra nærliggende spisesteder til og hjælper.

Da den lille gruppe af mænd er væk, kommer tjeneren over til Christian og de andre jurastuderende.

»Han fortæller, at det var en gruppe fascister, der var begyndt at provokere andre gæster inde i restauranten, og pludselig ville de så slås med tjenerne også,« fortæller han.

Nu kunne freden lægge sig igen... Troede Christian.

For et par minutter senere kommer gruppen tilbage og begynder at rive i bordene ved siden af de burgerspisende jurastuderende, så tjenerne får hurtigt gruppen ind i restauranten og får rullet et 'sikkerhedshegn' ned, så ingen kan komme ind eller ud.

Og herinde fra kan Christian nyde burgeren i fred, mens der er bål, brand og slåskamp i gaderne.

»Det var virkelig mærkeligt at spise en burger bag et sikkerhedshegn, mens folk løb og sloges ude foran. Især da vi havde været til en meget fredelig demonstration kort før,« siger han.

Da urolighederne så langt om længe havde lagt sig på den lille sidegade, så Christian og studiekammeraterne deres snit til at komme væk.

Og hvilket sted ville være bedre end studiekammeraternes stambar - Obama Irish Pub?

Her sidder de da også i flere timer og nyder øl efter øl og drink efter drink, uden at de lægger mærke til de voldsomme scener, der udspiller sig ude i gaderne.

Men - og ja, der er et men til - da gruppen af studerende vil videre fra baren, når de nærmest ikke er komme ud fra Obama Irish Pub, før der pludeselig kommer en person spurtende forbi.

Og så en til. Og så en til. Men så stopper der en.

»Han siger en masse på spansk og er nærmest i panik, men så spørger vi ham, om han kan engelsk. Så former han to pistoler med hænderne og siger 'pistols, pistols, pistols'. Der blev jeg sådan lidt nervøs,« fortæller han.

Åbenbart nervøs OG nysgerrig, for Christian og vennerne går over til gadehjørnet, hvor folk kommer løbende fra, og da de stikker hovedet stille frem, kan de se, at der er masser af ild i gaden, og at der er mange mennesker, der kommer løbende.

Heldigvis kan Christian og de andre holde sig ude af urolighederne ved at træde et par skridt tilbage, og resten af aftenen ender da også - på trods af et par store chok - med at foreløbe ganske roligt.

»Men det er ret vildt, at det vender så hurtigt. Der er så mange fredelige diskussioner - klart størstedelen - men når det bliver aften og mørkt, så ændrer stemningen sig hurtigt,« konstaterer Christian, der har studeret i Barcelona siden sommer, og fortsætter:

»Det er bare vigtigt, at danskerne forstår, at det meste er fredeligt hernede, og at det slet ikke er så farligt.«