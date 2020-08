65-årige Shinzo Abe gjorde som sin bedstefar og sin grandonkel. Han blev premierminister i Japan. Men Shinzo Abes politiske og aristokratiske ophav måtte fredag formiddag erkende, at posten som landets øverste politiske leder var tabt til et kronisk tilfælde af tyktarmsbetændelse.

En sygdom, der har forfulgt Shinzo Abe, siden han var teenager. Han skal i den kommende tid igennem en række behandlinger for sin sygdom, som vil forhindre ham i at passe sit arbejde.

Så den japanske statsleder sagde farvel, men pegede ikke på sin efterfølger. Det må de involverede selv bestemme, forklarede han på et pressemøde fredag formiddag dansk tid. Dermed er der lagt op til en bitter strid om magten, vurderer eksperter.

»Nu skal de fordele magten påny i Det Liberale Demokratiske Parti, som Shinzo Abe tilhører,« siger Jens Sejrup, der er adjunkt på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier og Institut for Antropologi på Københavns Universitet og ekspert i japanske forhold.

Daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen mødtes i 2017 med Shinzo Abe, hvor de blandt andet diskuterede problemet Nordkorea. Det var første gang, at en japansk premierminister besøgte Danmark på officielt besøg. Foto: Liselotte Sabroe

»Japan risikerer igen at blive kastet ud i et ustabilt politisk miljø. I perioden 2007-2012 havde Japan fem forskellige premierministre,« siger Jens Sejrup.

Men efter 2012 og de knap otte år til nu var der kun én statsleder. Den nationalkonservative Shinzo Abe, som nu har rekorden som den længst siddende japanske premierminister nogensinde, og som oven i købet har siddet to gange. Første gang i en periode fra 2006 til 2007.

En mand med store planer for Japan. Ikke mindst på det militære område.

I 1947 fik Japan en ny grundlov. Den gamle lå i ruiner, efter amerikanerne smed atombomberne Fat Man og Little Boy over henholdsvis Nagasaki og Hiroshima i 1945. Og for at føje spot til skade skrev japanerne ikke en linje selv. Det klarede amerikanerne også for dem.

Shinzo Abe trykkede Trump venskabeligt i hånden, da de fleste andre statsledere væmmedes ved Trump. Japan er afhængig af amerikansk beskyttelse. Især når Kinas skygge vokser ind over de japanske øer. Foto: Jim Bourg

Og i den japanske grundlovs paragraf 9 står der firkantet og utvetydigt, at Japan ikke skal have noget militær og aldrig gribe til væbnet konflikt igen.

Den paragraf har siddet som en torn i øjet på Shinzo Abe, der har set stigende problemer med Nordkorea og i højere grad det kommunistiske Kina, som han – trods en gennemgående iskold stemning de to lande imellem – har forsøgt at holde sig gode venner med.

Shinzo Abe har adskillige gange forhøjet budgettet til det, der diplomatisk kaldes 'Selvforsvarsstyrken' i Japan og ikke hæren. Men der er lang vej til en såkaldt normalisering.

»Shinzo Abe mener, at den begrænsning hører fortiden til. Vi lever i en anden tid nu,« siger Jens Sejrup, der fortsætter:

Shinzo Abe bukker for »Solens Flag,« da han forlader pressekonferencen og kaster verdens tredjestørste økonomi ud i en politisk magtkamp Foto: FRANCK ROBICHON

»Han er nervøs for, at USA over tid vil miste interessen i Japan som allieret og være uinteresseret i at forsvare Japan, når deres militære aktionsmuligheder er så begrænsede. Samtidigt så han gerne, at Japan gjorde større væsen af sig ud over egne grænser,« siger han.

Og netop afhængigheden af USA fik også Shinzo Abe til at invitere selveste Donald Trump på hamburgere i Tokyo kort efter det amerikanske præsidentvalg, da de fleste ellers skyede ham som pesten.

Mange japanere har en app på deres smartphone, der bimler og bamler, når en nordkoreansk raket flyver over de japanske øer. En provokation fra det nærliggende kommunistiske diktatur og og atommagten, som japanerne ofte har oplevet og lever med til hverdag.

Man skulle tro, at der var bred opbakning til en ændring af grundloven til at opruste i stor stil.

Japanske borgere med mundbind bevæger sig gennem gaderne, mens deres statsleder meddeler, at han går af. Foto: KIMIMASA MAYAMA

»Men du må også tænke på, at japanerne er det eneste folk i verden, som har oplevet at blive angrebet af atomvåben,« siger Jens Sejrup.

»Derfor er der også mange, der bare vil trække luften ud af den konflikt ved at undlade at styrke militæret,« siger han.

Det er ikke lykkedes for Shinzo Abe at normalisere Japans militær. Det er dog lykkedes ham at gennemføre vidtrækkende økonomiske reformer. Og disse forklarer til dels hans – efter japanske forhold – lange periode som premierminister.

Politiske tiltag, som er blevet døbt 'Abenomics', og som har fokus på vækst og på at bryde den langvarige japanske deflation. Reformer, som også har åbnet op over for omverdenen, som et styrket militær også kunne.

»Han er ikke liberal som sådan, men i højere grad nationalkonservativ. Efter danske forhold ligger han nok ude på højrefløjen hos De Konservative,« siger Jens Sejrup.

Ganske som De Konservative er Shinzo Abe en varm fortaler for det nationale og for stærke traditionelle familieværdier. Også selv om han aldrig selv har fået børn med sin kone, Akie Abe, selv om parret var igennem lange fertilitetsbehandlinger.

Shinzo Abe bliver siddende, indtil en afløser er udpeget. Ifølge Ritzau er der ingen klare favoritter. Finansminister Taro Aso og kabinetsekretær Yoshihide Suga er nogle af mulighederne. Men også forsvarsminister Taro Kono og tidligere forsvarsminister Shigeru Ishiba kunne komme på tale.