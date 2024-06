Ngo-rådgiver risikerer fem års fængsel i Rusland for at indsamle militære oplysninger og undlade registrering.

En franskmand, som arbejder for en ngo i Schweiz, er fredag ved en russisk domstol i Moskva blevet varetægtsfængslet frem til 5. august.

Franskmanden, Laurent Vinatier, har erklæret sig skyldig i anklager om at have indsamlet information om Ruslands militær.

Han er også anklaget for brud på russiske regler om at lade sig registrere som såkaldt udenlandsk agent.

Ifølge russisk lov skal alle, som modtager støtte fra udlandet, eller som er under "udenlandsk indflydelse", registrere sig som "udenlandsk agent".

Også hvis man indsamler oplysninger af militær karakter, skal man på forhånd kontakte det russiske justitsministerium og lade sig registrere.

Vinatier blev anholdt torsdag og stillet for en dommer i Moskva fredag.

Han risikerer op mod fem års fængsel, hvis han bliver kendt skyldig.

Ifølge Vinatiers advokat, Aleksej Sinitsijn, har franskmanden været i kontakt med Frankrigs ambassade i Moskva.

Ambassaden har henvendt sig til domstolen og anmodet om, at Vinatier ikke blev varetægtsfængslet. Men det afviste domstolen.

Den 47-årige franskmand arbejder i ngo'en The Centre for Humanitarian Dialogue (HD) i Schweiz.

Centret arbejder for at "forebygge og løse væbnede konflikter rundt om i verden ved hjælp af mægling og diskret diplomati". Det fremgår af ngo'ens hjemmeside.

Rusland har tidligere brugt beskyldninger om at være "udenlandsk agent" som et påskud for at tilbageholde personer. Siden bliver der ofte fremsat mere alvorlige anklager.

Loven er typisk blevet brugt mod russiske statsborgere og kritikere af den russiske regering. Mange af dem er aktivister, kampagnefolk og uafhængige journalister.

Torsdag understregede Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, at Laurent Vinatier ikke arbejder for den franske stat.

Macron betegner anholdelsen af franskmanden som led i en russisk misinformationskampagne.

