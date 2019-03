Mehdi Nemmouche menes at være den første hjemvendte fremmedkriger, der har udført angreb på europæisk jord.

Franskmanden Mehdi Nemmouche idømmes fængsel på livstid for drabene på fire personer på Belgiens Jødiske Museum i Bruxelles i 2014.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, efter at et nævningeting i Bruxelles har truffet afgørelse sent tirsdag.

I maj 2014 stod Nemmouche bag det, der anses for at være det første angreb udført af en islamistisk militant med europæisk statsborgerskab, der er vendt hjem fra Syrien.

Den 33-årige franskalgerier dræbte et israelsk par samt to ansatte under et skudangreb på museet. Efter angrebet lykkedes det ham at flygte fra den belgiske hovedstad. Han blev en uge senere anholdt i den sydfranske havneby Marseille.

Forud for angrebet havde han kæmpet for en jihadistisk gruppe i Syrien.

I sidste uge blev han kendt skyldig i angrebet, men under den to måneder lange retssag har Mehdi Nemmouche fastholdt sin uskyld. I retten hævdede han, at han var blevet "snydt". Hans advokater understregede gang på gang, at Nemmouche ikke affyrede de dræbende skud på museet.

Da han blev anholdt, havde han et Kalasjnikov-automatgevær og en pistol på sig - samme type våben blev brugt under angrebet.

Samtidig påstod han, at videooptagelser fra museet var blevet forfalsket af to lejemordere sendt for at dræbe to agenter fra den israelske efterretningstjeneste. Det skulle angiveligt være det israelske par, Emanuel and Miriam Riva.

Ifølge det franske nyhedsbureau AFP er Mehdi Nemmouche også beskyldt for at fungere som fangevogter for fire franske journalister, der var blevet taget som gidsler af jihadister i Aleppo i 2013.

Ifølge TV2 var den 33-årige franske statsborger også fangevogter for den danske fotograf Daniel Rye, som i 13 måneder sad fanget hos Islamisk Stat.

Daniel Rye delte i en periode celle med flere franske journalister, før han ved betaling af en løsesum blev sluppet fri.

