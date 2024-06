Torsdag blev en fransk statsborger tilbageholdt i Rusland. Han er beskyldt for at indsamle militærinformation.

En fransk statsborger er torsdag tilbageholdt i Rusland og beskyldes for at indsamle militærinformation.

Det siger officielle russiske kilder ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

Den tilbageholdte er foruden indsamling af militærinformation beskyldt for at undlade at registrere sig som en "udenlandsk agent".

Under russisk lov skal alle, som modtager støtte fra udlandet, eller som er under "udenlandsk indflydelse", registrere sig som "udenlandsk agent".

Anklagen kan give op til gem års fængsel, hvis franskmanden bliver dømt.

Franskmanden arbejder i ngo'en The Centre for Humanitarian Dialogue (HD).

- Vi er klar over, at Laurent Vinatier, en rådgiver ved Centre for Humanitarian Dialogue, er tilbageholdt i Rusland, oplyser ngo'en til AFP.

- Vi arbejder på at få flere detaljer om omstændelighederne og at sikre Laurents løsladelse.

Det franske udenrigsministerium siger, at det er klar over, at en fransk statsborger er tilbageholdt i Rusland.

Tilmed lyder det, at den franske ambassade i Moskva har efterspurgt konsulær beskyttelse af Laurent Vinatier.

Ambassaden har også efterspurgt flere detaljer fra russiske myndigheder om tilbageholdelsen.

- Det er en af vores statsborgere, som arbejder for en schweizisk ngo. Det er på ingen måde en person, som arbejder for Frankrig, lyder det i et tv-interview med den franske præsident, Emmanuel Macron, torsdag aften.

- Vi følger sagen tæt, og han vil modtage konsulær beskyttelse.

The Centre for Humanitarian Dialogue arbejder for at "forebygge og løse væbnede konflikter rundt om i verden ved hjælp af mægling og diskret diplomati". Sådan lyder det på ngo'ens hjemmeside.

Rusland har tidligere brugt beskyldninger om at være "udenlandsk agent" som et påskud for at tilbageholde personer, før landet sidenhen fremsætter mere alvorlige anklager.

Loven er typisk blevet brugt mod russiske statsborgere og kritikere af den russiske regerings aktiviteter - herunder aktivister, kampagnefolk og uafhængige journalister.

/ritzau/AFP