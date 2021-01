Frankrig har rundet 70.000 coronarelaterede dødsfald. Til gengæld er der kommet gang i vaccinationerne.

Gaderne i både små og store franske byer stod lørdag aften tomme, efter at et strammet udgangsforbud var trådt i kraft over hele landet.

Fra lørdag skal franskmændene således holde sig hjemme halvdelen af døgnet - fra klokken 18 til klokken 06. Dermed er udgangsforbuddet rykket to timer frem.

Samtidig har man i Frankrig øget kravene til personer, der rejser ind i landet.

Fra mandag skal man således kunne fremvise en negativ coronatest, hvis man rejser ind i Frankrig fra et land uden for EU.

Tiltagene skyldes den stadige spredning af coronavirus i landet. Lørdag blev der tilføjet 196 til listen over personer, der er døde med coronavirus, og dermed har Frankrig rundet 70.000 coronadødsfald.

Frankrig er dermed det land i verden, der har registreret syvendeflest coronadødsfald.

Den franske regering er mest bekymret for en mutation, der først blev registreret i Storbritannien, som nu også har spredt sig i Frankrig.

Den britiske og mere smitsomme variant udgør i dag cirka en procent af alle nye smittetilfælde i Frankrig.

Derfor er det ifølge den franske regering nødvendigt at stramme restriktionerne.

- Disse tiltag er nødvendige i denne situation. Selv om det bliver værre, så er det stadig forholdsvis bedre end i mange lande omkring os, men jeg har truffet beslutningen, særligt fordi udviklingen af virusset betyder, at vi må udvise største forsigtighed, siger premierminister Jean Castex i en tale lørdag.

I Frankrig er man ligesom i resten af EU begyndt at vaccinere befolkningen mod covid-19. Efter at være kommet usædvanligt sløvt fra start, ser det ud til, at myndighederne har fået sat en smule skub i vaccinationerne.

Således har foreløbig 413.046 franskmænd fået det første stik mod 389.000 dagen før.

/ritzau/Reuters