Aktivister er imod forslag om øget overvågning og forbud mod at filme og fotografere politifolk.

En lang række franske byer var lørdag præget af demonstrationer mod en ny sikkerhedslov, som regeringen har foreslået.

Hvis loven bliver vedtaget i sin nuværende form, vil den begrænse mulighederne for at filme eller tage fotos af politifolk i tjeneste.

Der var mindst 55 demonstrationer rundt om i Frankrig lørdag, oplyser arrangørerne.

Regeringen siger, at formålet med sikkerhedsloven er at beskytte politifolk bedre.

Men efter store protester er embedsmænd nu i gang med at ændre lovforslaget.

Aktivister kræver, at den del af loven, der begrænser retten til at filme politiet, helt udelades. De frygter, at det vil fratage dem muligheden for at filme politivold.

Billeder af politifolk, der tævede en ubevæbnet sort musikproducer i hans studie i Paris i november, har vakt vrede over den foreslåede sikkerhedslov.

Mange ser desuden loven som et skridt mod højre for præsident Emmanuel Macrons regeringsparti, La République en marche.

Sikkerhedsloven indeholder også andre kontroversielle dele. Blandt andet vil politiet have bedre mulighed for at overvåge demonstrationer og have lov at bruge droner til det.

Antallet af deltagere i lørdagens demonstrationer over hele landet var begrænset på grund af dels dårligt vejr, dels coronarestriktioner.

I Paris var den store Place de la République halvt fuld. Og i storbyen Montpellier i det sydlige Frankrig deltog omkring 3000.

Tidligere i januar var tusindvis af mennesker på gaden i Paris og mange andre byer for at vise deres modstand mod lovforslaget.

Loven er allerede godkendt i Nationalforsamlingen og skal drøftes i Senatet i marts.

/ritzau/AFP