Den franske regering bebuder en hjælpepakke til virksomheder og ansatte på 45 milliarder euro for at modgå de økonomiske konsekvenser af smitte med coronavirus.

Det oplyser finansminister Bruno Le Maire.

45 milliarder euro svarer til 335 milliarder kroner.

Han siger, at det den franske regerings antagelse, at det franske bruttonationalprodukt vil falde med en procent som følge af krisen.

/ritzau/AFP