Al-Qaedas leder i islamisk Maghreb (AQIM), sprængstofeksperten Abdelmalek Droukdel, er blevet dræbt i Mali.

Franske styrker har dræbt lederen af det islamistiske netværk al-Qaeda i Nordafrika.

Den franske forsvarsminister, Florence Parly, oplyser til AFP, at al-Qaedas leder i islamisk Maghreb (AQIM), Abdelmalek Droukdel, blev dræbt i Mali torsdag - tæt ved grænsen til Algeriet.

Gruppen har baser i området, hvorfra den udfører angreb og gennemfører bortførelser af vesterlændinge i Sahel-zonen syd for Sahara.

- Mange af Droukdels tætte allierede blev også neutraliseret, siger den franske forsvarsminister videre.

Droukdel havde overkommandoen over en række jihadist-grupper, som er tilknyttet al-Qaeda.

Han var selv ekspert i sprængstoffer og har fremstillet bomber, som har kostet hundredvis af civile livet.

USA har bistået Frankrig med efterretninger op til likvideringen af Droukdel, siger oberst Chris Karns, en militær talsmand for USA, til CNN.

Frankrig har også tilfangetaget en leder af Islamisk Stat i regionen. En kilde siger til AFP, at over 500 jihadister er blevet dræbt af fransk styrker i de seneste måneder.

Sahel-regionen beskriver et langt bælte, der strækker sig tværs over Afrika fra Atlanterhavet i vest til Det Røde Hav mod øst. Det ligger mellem Sahara i nord og savanneområder og Sudan mod syd.

Frankrig har over 5000 soldater udstationeret i regionen, hvor der er flere tidligere franske kolonier.

Den franske indsats i området dækker over Mali, Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger.

Der foregår en omfattende smugling af våben og narkotika over grænserne i regionen, hvor AQIM begyndte at operere sidst i 1990'erne.

Gruppen blev dannet af radikale algeriske islamister, som i 2007 svor troskab til Osama Bin Ladens al-Qaeda netværk.

Gruppen har taget skylden for en lang række angreb på regeringsstyrker og civile i Sahel - blandt andet et angreb i 2016 på et luksushotel og en restaurant i Burkina Faso, hvor 30 mennesker blev dræbt - overvejende vesterlændinge.

Den franske indsats er koncentreret i det nordlige Mali, hvor der ofte udkæmpes kampe mellem rivaliserende grupper, og som er en bastion for jihadistiske aktiviteter.

/ritzau/AFP