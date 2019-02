Franske IS-krigere udleveret fra Syrien skal svare for deres forbrydelser i Irak, siger Iraks præsident.

Irak vil stille 13 franske statsborgere, der har kæmpet for Islamisk Stat (IS) i Syrien, til regnskab ved en irakisk domstol. Det siger Iraks præsident.

De 13 IS-krigere blev i sidste uge udleveret til Irak af Syriens Demokratiske Styrker.

Iraks præsident, Barham Saleh, har mandag mødt den franske præsident, Emmanuel Macron i Paris. Han siger om IS-krigerne:

- De er anklaget for at have udført operationer mod irakere og irakiske installationer i Irak, og de vil derfor blive retsforfulgt i overensstemmelse med irakisk lov.

- Vi handler inden for rammerne af folkeretten i dette spørgsmål, fastslår han.

/ritzau/Reuters