Hvis ikke Macrons planlagte pensionsreform trækkes tilbage, bliver der ingen fred, advarer fagforeninger.

Det lykkedes ikke franske fagforeninger tirsdag at opnå den øgede støtte, de havde håbet på mod præsident Emmanuel Macrons planlagte pensionsreform.

Og fagforeningerne afviser at indstille protesterne i løbet af julen.

På den 13. dag i træk med strejker var Frankrigs transportnetværk i knæ tirsdag, hvor også flere skoler var lukket.

Men der var stadig ikke den opbakning, som fagforeningslederne havde håbet på, selv da de ansatte i den private sektor tilsluttede sig de landsdækkende protester.

I en fælles udtalelse siger fagforeningerne på den yderste venstrefløj, at tirsdagens protester over hele Frankrig afspejler en "massiv afvisning" af Macrons planlagte pensionsreform. De opfordrer samtidig til, at reformen bliver droppet.

- Hvis den ikke bliver trukket tilbage, kommer der ingen våbenhvile, udtaler fagforeningerne.

Den mere moderate fagforening CFDT, der er Frankrigs største i antal af medlemmer og har stor indflydelse i den private sektor, tilsluttede sig for første gang protesterne tirsdag.

Ifølge det franske indenrigsministerium deltog omkring 615.000 mennesker på tværs af landet i demonstrationerne mod Macrons pensionsreform.

Det er færre end de 806.000, som deltog, da protesterne var på sit højeste den 5. december.

Den slagkraftige fagforening CGT oplyser, at den talte 1,8 millioner demonstranter på landsplan tirsdag.

/ritzau/Reuters