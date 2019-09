Præsident Emmanuel Macron siger, at Frankrig er stærkt indstillet på at skabe stabilitet i Mellemøsten.

Frankrig sender et hold af eksperter til Saudi-Arabien. De skal bidrage til efterforskningen af et droneangreb på landets olieinstallationer.

Det meddeler præsident Emmanuel Macrons kontor onsdag.

Macron har forsikret den saudiarabiske kronprins, Mohammed bin Salman, om, at Frankrig er stærkt indstillet på at bidrage til at skabe stabilitet i Mellemøsten.

- I et svar på en anmodning fra Saudi-Arabien har præsident Macron bekræftet over for kronprinsen, at Frankrig sender eksperter til Saudi-Arabien for at bidrage til afdækningen af droneangrebenes oprindelse og omfang, skriver Élysée-palæet i en pressemeddelelse.

Droneangrebene kan skade det franske diplomatis bestræbelser på at afværge en væbnet konflikt mellem USA og Iran. Det siger diplomatiske kilder i Paris.

Frankrig og Saudi-Arabien var sidste år enige om at stoppe, hvad Frankrigs præsident kaldte Irans "ekspansionisme" i Mellemøsten. Det blev erklæret under Mohammed bin Salmans statsbesøg i Frankrig.

Det sunnimuslimske Saudi-Arabien og det shiamuslimske Iran er ærkerivaler og udkæmper blandt andet en form for stedfortræderkrig i Yemen.

Mohammad bin Salman er nummer to i sit land efter sin aldrende far, kong Salman.

Saudi-Arabien siger, at det på et pressemøde onsdag vil fremlægge beviser for, at Iran var involveret i de to droneangreb lørdag.

Den amerikanske regering er overbevist om, at angrebene blev indledt fra den sydvestlige del af Iran. Det siger en unavngiven regeringskilde.

/ritzau/Reuters