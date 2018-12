En ældre kvinde er blevet dræbt i Frankrig. Hun blev det fjerde dødsoffer, som de voldsomme demonstrationer i landet har krævet. Det oplyser fransk politi.

Den 80-årige kvinde blev ramt i hovedet af en tåregasbeholder, da hun var ved at lukke skodderne for sine vinduer, skriver BBC.

Kvinden ville beskytte sit hjem mod demonstranternes hærgen gennem Marseilles gader. Det kostede hende livet.

Både lørdag og søndag blev Paris, Marseille og flere andre af de største franske byer ramt af voldsomme demonstrationer.

Studerende i Paris forstaden Aubervilliers demonstrerede mandag mod uddannelsesreformer. Foto: THOMAS SAMSON

Lørdag blev 133 personer kvæstet og mere end 400 demonstranter anholdt under optøjerne. Mens det franske indenrigsministerium oplyser, at omkring 136.000 franskmænd deltog i de landsdækkende protester søndag.

De seneste uger har op mod 300.000 ‘gule veste’ demonstreret over hele landet.

I første omgang var det prisstigninger på benzin og diesel, der fik demonstranterne på gaden. Men siden er opstanden kun taget til, og flere er trukket i de neonfarvede veste, der kendetegner demonstranterne.

Utilfredsheden med benzinpriserne har udviklet sig til en bred protestbevægelse, der generelt retter deres utilfredshed mod den økonomiske politik, der bliver ført under præsident Emmanuel Macron.

I Brest i det vestlige Frankrig patruljerede politiet mandag foran en benzinstation. På skiltet kan man læse, at benzinen er forbeholdt udrykningskøretøjer. Foto: FRED TANNEAU

Demonstranterne har kastet brosten mod politiet og sat ild til bygninger og biler, mens politiet på sin side har svaret igen med tåregas og vandkanoner.

Ifølge den franske avis Libération er optøjerne: ‘Utvivlsomt de mest voldelige siden begivenhederne i maj '68.’

Dengang udviklede det franske ungdomsoprør sig til en generalstrejke med 7-10 mio. strejkende.

I 2018 er de franske demonstranter en broget forsamling, der tæller alt fra nationalister, over studentergrupper på den yderste højrefløj til ekstremt venstreorienterede og anarkister. Netop bredden blandt oprørende gør det svært for regeringen og præsident Macron at få styr på tropperne.

Lørdag stødte politi og demonstranter sammen ved Triumf-buen midt i Paris. Foto: YOAN VALAT

Jørn Boisen, der forsker i fransk samfund og historie på Københavns Universitet, siger til DR.dk.

»Det er nok mest folk fra det ekstreme højre, der forsøger at tage kontrol over bevægelsen. De er der sammen med folk fra det ekstreme venstre, så det er et sammenrend af ekstremer, med en fælles interesse i at angribe centrum. Men der er ingen af dem, der rigtig har nogen legitimitet, så der er ikke nogen til at indgå aftaler, og selv hvis der bliver indgået aftaler med dem, er det ikke sikkert, at alle vil føle sig forpligtet til at overholde dem.«

Mandag holdt Macron krisemøde om situationen i landet. Højre-lederen Marine Le Pen advarede på mødet Macron om, at han kan blive den første franske præsident i 50 år, der kan blive nødt til at give ordre om at åbne ild mod sit eget folk.

I første omgang valgte præsidenten at indbyde demonstranterne til et møde med premierminister Edouard Philippe på tirsdag. Men demonstranterne har aflyst mødet.