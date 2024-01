I dagevis er landsdækkende protester blusset op.

Og nu vil vrede landmænd i traktorer blokere de syv motorveje, der alle fører til Paris

Landmændene er vrede over bureaukrati og miljøpolitikker, som, de siger, skader deres bundlinjer og gør dem ude af stand til at konkurrere med nabolandene.

Det skrivere flere franske medier, herunder France 24.

Aktionen skulle angiveligt starte mandag klokken 14, derfor er mange på vej mod den franske hovedstad.

Belejringen vil ifølge de vrede landmænd vare indtil den franske regering giver sig og kommer med flere økonomiske indrømmelser, og indtil Den Europæiske Union ender med at slække på stramme miljøkrav, der har forringet deres konkurrenceevne.

De hundredvis af landmænd vil dog blive mødt af 15.000 betjente og en masse pansrede mandskabsvogne.

Indenrigsminister Gérald Darmanin har allerede sagt, at man vil forhindre, at trafikken i lufthavnene Charles de Gaulle og Orly bliver lammet.

Traktorerne vil blokere syv motorveje mod Paris Foto: Damien Meyer/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Traktorerne vil blokere syv motorveje mod Paris Foto: Damien Meyer/AFP/Ritzau Scanpix

Samtidig vil det store madmarked i Rungis lukke, og traktorer får lov til at køre ind i Paris.

»Vi har ikke til hensigt at tillade, at regeringsbygninger eller skatteopkrævningsbygninger eller dagligvarebutikker bliver beskadiget, eller at lastbiler, der transporterer udenlandske produkter, bliver standset. Det er naturligvis uacceptabelt,« sagde den franske indenrigsminister Gérald Darmanin.

Men helt konkret, hvordan de tusindvis af betjente vil agere, er endnu uvist.

Politiet og politikerne har således generelt forholdt sig passivt under andre blokader af motorveje i hele Frankrig.