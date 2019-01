To betjente blev torsdag kendt skyldige ved en fransk domstol i voldtægt af en canadier for fem år siden.

To politibetjente i Frankrig er begge blevet idømt syv års fængsel for at have voldtaget en canadisk kvinde for fem år siden.

Det meddeler anklagemyndigheden i Paris torsdag, skriver nyhedsbureauerne dpa og AFP.

Voldtægten fandt sted i politiets hovedkvarter i den franske hovedstad, Paris. Her var turisten gået hen sammen med de to mænd på henholdsvis 40 og 49 år, efter at de havde mødt hinanden på en bar i nærheden.

Lokale medier skriver, at begge betjente nægter sig skyldige i voldtægten. De har givet udtryk for, at enhver form for seksuel aktivitet skete med samtykke fra alle parter.

Men retten fandt den 39-årige kvindes forklaring sammen med de tekniske beviser i sagen var overbevisende.

Under sin procedure sagde Anklager Philippe Courroye, at de to mænd ikke var værdige til at gøre brug af deres politiskilte. De opførte sig som de forbrydere, de selv jager, lød det fra anklageren.

Den forurettede, der på gerningstidspunktet var 34 år, forklarede under retssagen, hvordan hun havde mødt de to mænd på en bar nær floden Seinen.

Her havde hun indvilget i at tage med på et nattebesøg til den kendte politibygning, der ligger på den anden side af floden.

De to betjente arbejdede i en gruppe for politiet, der efterforsker banderelateret kriminalitet.

Da de tre personer ankom til hovedkvarteret serverede mændene whisky for kvinden og voldtog hende angiveligt efterfølgende i et kontor i bygningen.

Tidligere i retten har canadieren forklaret, hvordan hun regnede med, at der ville være mennesker og lys på politistationen. Men at det var ganske anderledes, da de kom frem.

- Jeg gav op. Jeg ville bare have det overstået, sagde hun.

Politihovedkvarteret er en velkendt adresse i Frankrig, og bygningen er også ofte blevet brugt i flere kriminalromaner, film og tv-serier.

Ud over de syv års fængsel skal begge betjentene betale 20.000 euros i erstatning til den forurettede kvinde.

/ritzau/dpa