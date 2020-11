Den 36-årge Vince Reffet, en fransk vovehals, som fløj for Jetpack Dubai, der var den første i verden til at skabe en rygflyver, der kan starte fra jorden, er død under træning i Dubai.

Han omkom under en ulykke i ørkenen i det arabiske sheikdømme. Ulykken skete tirsdag morgen, ifølge en udtalelse fra firmaet, der er postet på Facebook.

'Vince var en talentfuld sportsmand. Han var et elsket og meget respekteret medlem af vores hold,' hedder det i udtalelsen.

Jetman Dubai har udviklet en rygflyver, der som den første nogensinde kan lette fra jorden og flyve højt. Det skriver CNN.

Vince Reffet deltager i et flyveshow i Dubai. Foto: AFP PHOTO / HO / EXPO 2020

I februar gik Vince Reffets øvelser med den nye rygflyver viralt på de sociale medier. Iført en vinge af kulfiber, drevet frem af fire minijetmotorer, fløj han i en højde af 1.800 meter over havet.

Tidligere var piloterne altid startet fra en platform, der allerede var placeret højt oppe, for eksempel en helikopter. Reffet var den første til at starte fra landjorden.

At sætte rekorder var ikke noget nyt for vovehalsen. I 2015 fløj Reffet og en anden pilot, Yves Rossy, ved siden af det største passagerfly i verden, en Airbus A380, over Dubai. Det skriver Sky News.

Vince Reffet var også med til et basejump fra toppen af verdens højeste bygning, den 828 meter høje Burj Khalifa i Dubai.

Iført wingsuits er Fred Fugen og Vince Reffet sprunget ud fra bjerget Jungfrau i 4.158 meters højde i de schweiske alper. De ender med at lande i flyet Pilatus Porter. Foto: Thibault Gachet / Handout

Også hans forældre var faldskærmsudspringere.

Reffet blev engang citeret for følgende: »Jeg tror, at hvis du drømmer stort, og du elsker det, du laver, så er alting muligt.«