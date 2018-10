Et auktionshus i New York har solgt en flaske vin for et beløb, der er 17 gange højere end forventet.

New York. En flaske Romanee-Conti-vin fra 1945 blev lørdag solgt for rekordhøje 558.000 dollar på en auktion i New York. Det svarer til cirka 3,7 millioner kroner.

Den endelige pris var 17 gange højere end de 32.000 dollar, som auktionshuset Sotheby's havde regnet med, at vinen maksimalt kunne sælges for.

Romanee-Conti er kendt for at være en af de bedste vine fra Bourgogne. Vinen, der kostede 3,7 millioner, er en af blot 600 flasker, der blev produceret i 1945.

Få minutter efter rekordsalget blev en anden flaske Romanee-Conti solgt for 496.000 dollar, svarende til cirka 3,1 millioner kroner.

Begge flasker stammer fra en personlig kollektion fra en tidligere vinproducent.

Den foregående rekord for en flaske vin var en Chateau Lafite Rothschild fra 1869, som blev solgt for 233.000 dollar i Hongkong i 2010.

/ritzau/AFP