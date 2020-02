En fransk teenager har sat gang i en heftig blasfemisk debat i Frankrig, efter hun lavede et Instagram opslag om islam, som hun kaldte ‘hadets religion’.

Grunden til kommentaren om islam skyldtes, at hun var blevet kaldt ‘en beskidt lebbe’ af en muslimsk følger på det sociale medie.

Han havde set et live indslag på hendes Instagram-konto d. 18. januar, hvor 16-årige Mila fortalte om sin seksualitet.

Men det faldt altså ikke i god jord hos den muslimske følger, skriver BBC.

Mila modtog efterfølgende dødstrusler og har ikke været i skole, siden hun lavede opslaget.

Den franske teenager nægter dog at trække sin kommentar om islam tilbage.

I et tv-interview fastslår hun, at det var hendes hensigt at opføre sig blasfemisk - dvs. krænke religionen.

Milas opslag har sat gang i en kæmpe debat omkring ytringsfrihed i Frankrig, der ikke har nogen blasfemilov.

Mila est notre invitée dans #Quotidien pour sa seule et unique interview. pic.twitter.com/cZ1VqObHrR — Quotidien (@Qofficiel) February 3, 2020

Det har vi heller ikke længere i Danmark, da blasfemi-paragraffen for to år siden blev afskaffet.

Det skyldes, at religiøse tankesæt ligesom alle andre tankesæt skal kunne udsættes for kritik samt at ytringsfriheden vægtes højt, lød argumentet dengang.

Fransk politi har været gået ind i sagen, men har droppet at anklage hende for noget, da hun ikke gik mod konkrete personer i sit opslag, men talte i generelle vendinger om islam.

»Jeg hader religion. Koranen indeholder hadets religion,« skrev hun.

Mandag gik uddannelsesminister Jean-Michel Blanquer ind i sagen og fortalte, at man nu forsøger at få pigen tilbage i skole, så hun igen kan leve et normalt liv.

Justitsminister Nicole Belloubet har kaldt dødstruslerne for uacceptable. Det yderste højres leder Marine Le Pen har desuden rost Milas mod.

På sociale medier bruger støtter hashtagget #JeSuisMila (Jeg er Mila, red.) og forsvarer pigens ret til at kritisere islam.

Den franske præsident advarede ellers tilbage i oktober mod at stigmatisere muslimer af frygt for terrorisme.