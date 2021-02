Depardieu afviser beskyldninger om voldtægt. Sagen blev henlagt i 2019 på grund af mangel på beviser.

Den franske skuespiller Gérard Depardieu er blevet sigtet for voldtægt og seksuelt overgreb.

Det oplyser en kilde i det franske retsvæsen til nyhedsbureauet AFP tirsdag.

Angiveligt begik Depardieu i 2018 voldtægt og overgreb mod en ung skuespillerinde, der er i 20'erne. Beskyldningerne kom i første omgang frem i august 2018, men sagen blev henlagt i 2019 på grund af mangel på beviser.

Men i midten af december blev han sigtet i sagen, siger kilden.

Depardieus advokat, Hervé Temime, siger til AFP, at den kendte skuespiller "fuldstændig afviser beskyldningerne".

Depardieu er ikke anholdt, men han er under retligt tilsyn, skriver AFP.

Da sagen oprindeligt blev kendt i 2018, skrev avisen Le Parisien og tv-stationen BFMTV, at den kvinde, der står bag anmeldelsen, er en 22-årig komiker og danser. Hun har fået undervisning af Depardieu.

De to kender hinanden, fordi Depardieu er en ven af familien, sagde kilder til Le Parisien.

De påståede overgreb skal have fundet sted i den 69-årige skuespillers hjem i Paris den 7. august og 13. august 2018.

Depardieu er en af Frankrigs mest kendte skuespillere, også internationalt. Han har medvirket i mere end 180 film.

I 2013 vakte det furore i Frankrig, da Depardieu flyttede fra sit hjemland i protest mod den daværende franske regerings planer om at indføre en ny skat for de mest velhavende.

I stedet rykkede Depardieu til Rusland, hvor den russiske præsident, Vladimir Putin, inviterede på middag og tilbød den franske skuespiller russisk statsborgerskab.

Det takkede Depardieu ja til. Han har siden fået kritik for at have rost Putin offentligt.

