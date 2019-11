Den franske filmverden er rystet godt og grundigt i sin grundvold, efter at skuespillerinden Adèle Haenel har beskyldt filminstruktøren Christophe Ruggia for at have krænket hende seksuelt, da hun var blot 12 år gammel.

Ifølge den i dag 30-årige franske skuespiller udviklede instruktøren ligefrem en 'besættelse' af hende.

Det fortæller hun til Mediapart News, som gennem en længere periode har gravet i skuespillerindens anklager mod Christophe Ruggia. Det skriver BBC.

Krænkelserne skal have startet, da Adèle Haenel som 12-årig spillede en autistisk forældreløs i filmen 'Les Diables', og de fortsatte angiveligt, til hun var 15 år.

Den franske skuespillerinde Adèle Haenel var kun 12 år, da hun medvirkede i filmen 'Les Diables', hvor instruktøren angiveligt krænkede hende seksuelt.

Hun fortæller til mediet, at hun besluttede sig for at stå frem, fordi hun havde set filmen 'Leaving Neverland', hvor to nu voksne mænd beskylder det afdøde poplegende Michael Jackson for at have misbrugt dem, da de var børn.

»Den (Finding Neverland, red.) ændrede mit syn og fik mig til at indse, at jeg alt for længe havde klamret mig til Christophe Ruggias version af historien om, at det var en kærlighedshistorie. Den fik mig til at forstå mekanismerne bag kontrol og fascination,« siger hun.

Mediapart News' artikel bygger - udover Adèle Haenels påstande - på interviews med omkring 30 personer, som arbejdede på filmen, 'Les Diables'.

Kilderne skal angiveligt understøtte påstanden om, at instruktør Ruggia udviklede en besættelse af den unge teenage-skuespillerinde.

Ifølge BBC fortæller Adèle Haenel til Mediapart News, at hun og Christophe Ruggia rejste rundt sammen for at promovere filmen, og at han en dag inviterede hende hjem til sig selv.

Her begyndte de seksuelle krænkelser, da den i dag 54-årige instruktør rørte ved hende, forsøgte at kysse hende og endda erklærede sin kærlighed for hende.

Tre år senere gik Adèle Haenel helt ned med flaget på grund af de seksuelle krænkelser, og hun begyndte derfor at tage afstand fra instruktøren.

Christophe Ruggia afviser beskyldningerne om at skulle have misbrugt Adèle Haenel som barn. Han indrømmer dog at have begået 'visse fejl' i måden, han behandlede hende på.

Den i dag 54-årige instruktør Christophe Ruggia benægter beskyldningerne, men erkender at have begået 'fejl'.

»Jeg opfattede ikke, at min beundring for hende og de håb, jeg gav hende, måske kan være blevet opfattet som værende over stregen taget hendes unge alder i betragtning. Hvis det er, hvad der skete, så beder jeg hende om tilgivelse,« siger han i en udtalelse ifølge BBC.

Mens Christophe Ruggia kun har stået bag en håndfuld film, har Adèle Haenel medvirket i flere end 25. Hun har desuden vundet 'Cesar'-prisen to gange, hvilket er den franske version af den prestigefyldte Oscar.

Som følge af anklagerne har Foreningen af Franske Filminstruktører smidt Christophe Ruggia på porten. Han har ellers siddet som medpræsident gennem flere perioder.

Ifølge BBC er det første gang nogensinde, at den franske filmindustri afsætter et højtstående medlem på den måde.