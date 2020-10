Der kommer fortsat nye oplysninger frem om den brutale halshugning af en fransk skolelærer i sidste uge.

Samuel Paty blev dræbt på åben gade, da en muslimsk mand med russisk baggrund halshuggede ham ved højlys dag i en forstad til Paris fredag. Nu er der kommet nyt om anholdelserne i sagen. Fire elever skal være anholdt.

Efterfølgende har fransk politi indledt en større efterforskning i sagen.

Det skyldes ikke mindst, at man anser sagen for at være islamisk terror. Den 33. af sin slags i Frankrig siden 2017.

Siden drabet har fransk politi foretaget en lang række ransagninger.

Blandt de personer, som har haft besøg af politiet, skal være flere kendte militante islamister. Flere er blevet anholdt.

Men sagen er langt fra slut.

I en ny opdatering fra nyhedsbureauet AFP slås det fast, at fire af de anholdte skal være elever på den skole, hvor Samuel Paty tidligere på måneden viste den 7. klasse, han underviste i historie, et billede af det, der skulle være muslimernes hellige profet Muhammed.

Det skriver AFP på Twitter.

Efter drabet på 47-årige Samuel Paty blev den 18-årige gerningsmand selv dræbt af politiet.

Det skete blot få timer efter drabet på læreren, og skete ligeledes på åben gade efter en større politijagt.