En fransk kunstskole har undskyldt over for eleverne, at nogles ansigter øjensynligt blev gjort mørkere på et billede.

Den mærkværdige sag er opstået, efter at elever bemærkede, at deres ansigter var gjort mørkere i et reklamefremstød, der skulle promovere en åbning af en ny afdeling af skolen i Los Angelse, USA, skriver New York Post.

På sociale medier deles lige nu et billede, hvor forskellen ses ganske tydeligt.

Billedmanipulationen er mest synligt hos personen, der står næstyderst til venstre samt hos personen, der sidder i skrædderstillinger nederst i højre side.

La photo de base est trouvable sur leur twitter en plus, mon dieu pic.twitter.com/HzF9PVUghe — Ameliabrador (@ameliabrador) 9. september 2018

Billedet blev lagt ud på Lyon-kunstskolen ‘Emile Cohls’ nye hjemmeside for den amerikanske afdeling.

Ifølge skoleleder Antoine Riviere, skyldes den opsigtsvækkende billedmanipulation et reklamebureau, der eksternt har lavet promoveringen for skolen.

»Kommunikationsfirmaet besluttede på egen hånd at gøre nogle elevers hud mørkere for at tilføje mangfoldighed,« siger han ifølge CNN.

Hvilket reklamebureau, der er tale om, er ikke klart.

Billedet blev straks fjernet fra skolens hjemmeside og servere, da eleverne opdagede manipulationen.