Rigtig mange franskmænd laver en pool i deres have, men rigtig mange glemmer også at informere myndighederne om tilbygningen.

Det gider myndighederne ikke finde sig i, for modificeringer af ejendomme, og heriblandt pools, skal meldes til skattekontoret senest 90 dages efter opførslen, da forbedringen kan betyde en øget ejendomsskat.

Derfor har de taget teknologiske hjælpemidler i brug til at opspore bassinerne.

Systemet, de bruger, er udviklet af Google og Capgemini.

Det kan ud fra luftbilleder identificere pools og krydstjekke dem med ejendoms databaser.

Det blev startet som et projekt for et år i siden i ni af Frankrings i alt 96 departementer.

Og på det år har skattevæsenet fundet 20.356 pools, som ikke er blevet indberettet. Det skriver The Guardian.

Resultatet er bøder for over 10 millioner euros. Systemet vil nu bliver taget i brug i resten af landets departementer.

Og det stopper ikke ved pools, for skattevæsenet vil også – på sigt – bruge systemet til at opspore annekser, tilbygninger, verandaer og permanente pergolaer, som ikke er indrapporteret.

Frankrig menes at have omkring 3,2 millioner private pools. Tallene tog virkelig fart allerede før landets første coronanedlukninger, da mange begyndte at arbejde hjemme.