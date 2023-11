En fransk senator er mistænkt for at have forsøgt at bedøve et fransk parlamentsmedlem.

Hensigten skulle have været at »begå voldtægt eller et seksuelt overgreb«.

Sagen er ifølge nyhedsbureauet Reuters blevet bekræftet af både senatorens advokat og anklagemyndigheden i Paris, der efterforsker politikeren.

Der er tale om Joel Guerriau.

Det er parlamentsmedlemmet Sandrine Josso, der kommer med anklagerne.

Via sin advokat har hun forklaret, at hun tidligere i denne uge var på besøg hos Joel Guerriau, hvor hun fik det dårligt efter at have drukket et glas champagne.

Hun skulle samtidig have set ham være i besiddelse af en lille plastikpose med hvidt stof.

Det skulle have fået Sandrine Josso til at formode, at hun var blevet udsat for et såkaldt drugrape-forsøg.

Joel Guerriau afviser anklagerne via sin advokat.

»Min klient vil kæmpe for at bevise, at han aldrig havde tænkt sig at give sin kollega og mangeårige ven et stof for at kunne misbruge hende,« lyder det i en udtalelse.

Den 66-årige politiker er med øjeblikkelig virkning blevet suspenderet af sit parti, Horizons.