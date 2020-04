Hollands blokade af lån fra redningsfond er "ubegribelig", mener kilde i Élyséepalæet.

Holland bærer skylden for, at EU's finansministre var vågne hele natten til onsdag og efter 16 timers forhandlinger måtte opgive at enes om en hjælpepakke under coronakrisen.

Det siger en anonym kilde i Élyséepalæet i Paris ifølge franske medier.

- Dette blev blokeret af bare et land, Holland. Det er ubegribeligt. Det kan ikke vare ved, siger kilden, der refereres af nyhedsbureauet Reuters.

Det, som Holland ikke vil acceptere, er et forslag om anvendelsen af EU's redningsfond, Den Europæiske Stabilitetsmekanisme (ESM).

Det er et af flere elementer i den hjælpepakke, som samlet har et omfang på omkring 500 milliarder euro. ESM skal give adgang til fleksible og billige lån.

Mødet i Eurogruppen, hvor alle EU-landene er inviteret med, fortsætter torsdag.

Onsdag efter 16 timers forhandlinger siger den franske finansminister, Bruno Le Maire, at man skal blive enige i løbet af det næste døgn. Der er ikke andre muligheder.

Han afviser dog på et pressemøde at pege fingre ad andre lande.

Tidligt i morges var franskmanden, som sammen med Tyskland havde forsøgt at samle modpolerne Holland og Italien, dog ved at miste tålmodigheden.

- Mens vi har hundreder og tusinder døde, fifler finansministrene med ord og tillægsord. Det er en skændsel for finansministrene, en skændsel for Eurogruppen og en skændsel for Europa, sagde Le Maire ifølge Le Figaro.

Frankrig er som Spanien og Italien særdeles hårdt ramt af coronapandemien. De daglige dødstal fra Frankrig er blandt de højeste i Europa i øjeblikket.

Frankrig har onsdag indført krav om, at man medbringe en skriftlig tilladelse, hvis man skal ind i landet. Det gælder også fra andre EU-lande.

Det har indenrigsministeriet i Paris meddelt onsdag, og det træder i kraft med omgående virkning.

Tilrejsende skal udfylde et skema, der findes både på fransk og engelsk, hvor spørgsmål om årsagen til indrejsen skal besvares.

Frankrig har siden marts haft betydelige restriktioner af bevægelses- og forsamlingsfriheden.

