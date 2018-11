I tre årtier har myndighederne holdt faren fra atomprøvesprængninger skjult for øgruppens befolkning.

Præsidenten i Fransk Polynesien indrømmer, at man i tre årtier har løjet over for landets indbyggere om faren ved franske atomprøvesprængninger mellem 1960 og 1996.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Fransk Polynesien er et oversøisk forvaltningsområde i Stillehavet, hvor fransk militær fra 1960 til 1996 gennemførte 193 prøvesprængninger.

Her ses billeder fra Fransk Polynesien Foto: GREGORY BOISSY

Edouard Fritch, der har været præsident for øgruppen siden 2014, fortæller, at skiftende regeringer har løjet, når man har påstået, at de mange prøvesprængninger ikke har haft ødelæggende effekt på miljøet.

- Jeg er ikke overrasket over, at jeg bliver kaldt løgner. Vi har løjet for befolkningen, når vi har sagt, at sprængningerne var rene. Vi løj, siger han til den lokale tv-station Tahiti Nui Television.

Nye undersøgelser viser, at man på hovedøen Tahiti har målt niveauer af radioaktivitet, der er 500 gange højere, end det er tilladt.

/ritzau/