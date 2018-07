455 personer er blevet fjernet fra en park i Nantes, hvor de havde slået lejr.

Nantes. Fransk politi har mandag ryddet en lejr i en offentlig park i byen Nantes, hvor flere end 400 personer af hovedsagelig sudansk og eritreisk nationalitet uden opholdstilladelse havde slået sig ned.

Regionale myndigheder siger, at 455 mennesker blev fjernet i politiaktionen. Myndighederne har anført bekymringer over de sanitære forhold som årsag til aktionen.

Blandt andet er rotter blevet set i lejren, og flere af beboerne har fået konstateret fnat.

I en mere end en måned lå lejren i parken i byen med omkring 300.000 indbyggere. Modsat mange andre større franske byer har Nantes oplevet en stigning i antallet af asylansøgninger.

Efter rydningen af lejren blev beboerne sendt til en kommunal hal, hvor deres sager skal undersøges.

Ifølge de regionale myndigheder i Bretagne, som Nantes ligger i, vil "de mest sårbare personer" få hjælp af myndighederne.

Både aktivister og myndighederne påpeger, at der ikke er pladser nok på herberger og lignende til alle de 455 personer.

- Det betyder, at mindst 300 personer vil sove på gaden i aften uden telt, siger Francois Prochasson, der er medlem af en lokal gruppe, der hjælper beboerne i lejren.

- De går bare et andet sted hen. Til en anden park. Og så er intet løst.

Myndighederne har oplyst, at personer, som "ikke kan fremvise asyl eller opholdstilladelse, eller som har ansøgt om asyl i et andet EU-land, vil blive bedt om at forlade landet".

