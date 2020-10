"Fjender af republikken" skal ikke kunne sove trygt om natten, lyder det fra den franske regering.

Fransk politi har mandag indledt en række ransagninger, der er rettet mod islamistiske netværk.

Snesevis af mennesker bliver nu undersøgt for mulig radikalisering, siger indenrigsminister Gérald Darmanin.

Ransagningerne kommer tre dage efter det bestialske drab på skolelæreren Samuel Paty i en forstad udenfor Paris.

Læreren havde vist sine elever en muhammedtegning som led i undervisningen om ytringsfrihed.

De formodede islamister, hvis hjem og kontorer nu bliver ransaget, har "ikke nødvendigvis nogen forbindelse" til drabet på Samuel Paty, siger Darmanin.

Men regeringen ønsker at sende et tydeligt signal om, at der "ikke vil være noget pusterum for fjender af republikken", understreger ministeren.

Det drejer sig blandt andet om personer, som politiet tidligere har holdt øje med, fordi de har postet hadske og ekstremistiske budskaber på sociale medier.

Regeringen vil også holde ekstra øje med organisationer, der menes at have forbindelse til islamistiske netværk, siger han.

- Frygten er ved at skifte side, sagde præsident Emmanuel Macron søndag på et møde med sine centrale ministre, hvor de drøftede indsatsen efter drabet på læreren.

- Islamister skal ikke have lov at sove trygt i vores land, sagde præsidenten på mødet.

Søndag var titusinder af franskmænd på gaden i Paris og flere andre byer for at ære den dræbte lærer og forsvare ytringsfriheden.

/ritzau/AFP