"Dette museum vil blive gjort til et helvede", lyder trussel, som mand har skrevet på arabisk på museumsmur.

Politiet i den franske middelhavsby Sankt Raphaël siger, at det har indledt en større operation ved et museum, hvor en mand har forskanset sig efter at have fremsat trusler på arabisk.

- Mindst en mand har forskanset sig i et museum, hvor der er skrevet trusler på arabisk på bygningens vægge, rapporterer lokale medier.

Det franske nyhedsbureau skriver, at manden brød ind på et arkæologisk museum natten til onsdag.

En politistyrke med blandt andet antiterrorenheder, har omringet museet.

Politiet siger, at manden i museet muligvis har en medsammensvoren. Han afviser at føre en dialog med politiet.

En af de trusler, der er skrevet, lyder: "Dette museum vil blive gjort til et helvede", siger et øjenvidne til lokale medier.

/ritzau/AFP